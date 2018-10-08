Упавшее дерево преграждает дорогу пешеходам

Убирать препятствие коммунальщики не торопятся

В частном секторе над такой проблемой, наверняка, не стали бы долго ломать голову, но в городской застройке, поваленное стихией дерево может создать немало проблем жителям. Особенно, если коммунальные службы нерасторопны. Продраться сквозь дерево никто не рискует. Но обходить его тоже неудобно. С одной стороны, приходится вставать на высокий поребрик газона. А с другой — пешехода поджидает непролазная грязь.

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понедельник 08 Октября 2018
Упавшее дерево преграждает дорогу пешеходам