Останки полсотни коров обнаружили рядом с детской больницей

Свалку останков нашли автомобилисты

Шувакишский лесопарк превратился в скотомогильник. Дорожки здесь усыпаны останками коров. Голов мы насчитали сразу полсотни. Владимир Юрьевич за лесом следит давно, но, говорит, такого здесь еще не видел. Лесничий подозревает, что мясники просто хотели сэкономить — утилизация остатков дело не дешевое. Вот головы и скидали рядом с дорогой. На них уже позарились падальщики — вороны и сороки.

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