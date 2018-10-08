Останки полсотни коров обнаружили рядом с детской больницей

Шувакишский лесопарк превратился в скотомогильник. Дорожки здесь усыпаны останками коров. Голов мы насчитали сразу полсотни. Владимир Юрьевич за лесом следит давно, но, говорит, такого здесь еще не видел. Лесничий подозревает, что мясники просто хотели сэкономить — утилизация остатков дело не дешевое. Вот головы и скидали рядом с дорогой. На них уже позарились падальщики — вороны и сороки.