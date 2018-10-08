Опасные игры: детские площадки в Екатеринбурге угрожают малышам

К такому выводу пришла специальная комиссия

Необычная комиссия оправилась в городские дворы, чтобы проверить, насколько безопасны карусели и горки. Столь детального осмотра раньше в Екатеринбурге не проводили — ведь таких экспертов на всю Россию чуть больше десятка. Каждую карусель специалисты разбирают буквально по винтикам и делают заключение. Эта площадка возглавила антирейтинг: у качели отвалились амортизирующие крепления, у горки нет перил, а в зазорах могут застрять не только пуговицы, но и пальцы. Даже подъем по ступеням грозит серьезными травмами.

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Опасные игры: детские площадки в Екатеринбурге угрожают малышам