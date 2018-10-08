Холодные точки: десятки домов в Екатеринбурге остаются без отопления

В ожидании тепла жильцы вынуждены обогреваться электричеством

Пока синоптики предупреждают о предстоящих похолоданиях, в домах горожан остывают батареи. И хотя отключения не носят массовый характер, замерзающих екатеринбуржцев это не сильно утешает. До их проблемы у ремонтников пока руки не дошли. В ожидании тепла в батареях жильцы вынуждены обогреваться электричеством и оплачивать выросшие вдвое счета за свет, а параллельно звонить по инстанциям и выяснять, почему в их доме отопительный сезон так и не начался.

Также в разделе ЖКХ

Прокуратура контролирует ход отопительного сезона
02.10.2018
Прокуратура контролирует ход отопительного сезона
Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления
28.09.2018
Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления
Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества
26.09.2018
Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества
Прокуратура требует от городской администрации убрать мусор с улиц
03.10.2018
Прокуратура требует от городской администрации убрать мусор с улиц
понедельник 08 Октября 2018
Холодные точки: десятки домов в Екатеринбурге остаются без отопления