В этот день его поздравляют все уральцы, ведь работа Росселя запомнилась преображением региона. Кое-где в глубинке до сих пор считают, что именно Россель продолжает руководить областью. Россель управлял регионом дольше, чем
Эдуард Россель празднует день рождения
Первому всенародно избранному губернатору в России исполняется 81 год
В этот день его поздравляют все уральцы, ведь работа Росселя запомнилась преображением региона. Кое-где в глубинке до сих пор считают, что именно Россель продолжает руководить областью. Россель управлял регионом дольше, чем