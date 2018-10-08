Эдуард Россель празднует день рождения

Первому всенародно избранному губернатору в России исполняется 81 год

В этот день его поздравляют все уральцы, ведь работа Росселя запомнилась преображением региона. Кое-где в глубинке до сих пор считают, что именно Россель продолжает руководить областью. Россель управлял регионом дольше, чем кто-либо из его предшественников, или последователей. Губернатор запомнился своим умением говорить о сложных явлениях простым языком. С именем первого губернатора чаще всего связывают строительство «Кольцовского тракта», Храма-на-Крови, ДИВСа и Академического района. Одной из главных заслуг считают и открытие Свердловской области для иностранцев. Именно он способствовал снятию секретного статуса и привлек в регион зарубежные инвестиции. С днем рождения Эдуарда Эргартовича поздравляет и наша редакция.

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