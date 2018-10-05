Урал Опера готовит мировую премьеру балета «Приказ короля»

По мотивам постановок создателя русского балета — Мариуса Петипа

Спектакль обещает быть грандиозным, ведь он посвящен двухсотлетию со дня рождения балетмейстера. Для зрителей в театре приготовили множество сюрпризов. Новая постановка Вячеслава Самодурова — это фантазия по мотивам либретто забытых балетов Петипа. Время в спектакле не последовательно. Прошлое, сменяет то будущее, то настоящее. В театре признаются, они и не пытались реконструировать балет 19-го века. Наоборот — показали свежий взгляд на историю. Это доказывают и современные декорации, и необычные яркие костюмы. Для воплощения такой идеи декораторам и костюмерам пришлось буквально сочетать несочетаемое.

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Урал Опера готовит мировую премьеру балета «Приказ короля»