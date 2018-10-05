Центр бронирования «РоссТур» завершит свою работу в качестве туроператора

Об этом руководство компании официально объявит в понедельник

От такого неожиданного решения могут пострадать несколько десятков тысяч человек. Дело в том, что компания называла себя центром бронирования и фактически перепродавала туры других операторов. На счетах «Росс Тура» застряли порядка 15 миллионов рублей, предназначенных операторам. Всего через центр было оформлено более 10 тысяч путевок на октябрь. Примечательно, что больше всего офисов у компании было открыто именно в Екатеринбурге и значит число пострадавших здесь может быть выше, чем в среднем по стране. Компания должна будет вернуть деньги операторам, чьи туры были проданы через ее офисы. Тем, кто сейчас находятся на отдыхе, волноваться не стоит, так как их обслуживание и проживание в отелях уже оплачено. Проблемы коснутся лишь тех, кто уже приобрел путевки, но еще находится дома.

Также в разделе Общество

Продлили молодость: пенсионеры из Екатеринбурга ищут новую работу
27.09.2018
Продлили молодость: пенсионеры из Екатеринбурга ищут новую работу
Свердловскую область накрыла волна подростковой агрессии
27.09.2018
Свердловскую область накрыла волна подростковой агрессии
Зацепиться за смерть! Под колесами трамвая едва не погиб подросток-зацепер
24.09.2018
Зацепиться за смерть! Под колесами трамвая едва не погиб подросток-зацепер
Призывники на Урале подают в суд ради армии
02.10.2018
Призывники на Урале подают в суд ради армии
Вчера
Центр бронирования «РоссТур» завершит свою работу в качестве туроператора