Центр бронирования «РоссТур» завершит свою работу в качестве туроператора

От такого неожиданного решения могут пострадать несколько десятков тысяч человек. Дело в том, что компания называла себя центром бронирования и фактически перепродавала туры других операторов. На счетах «Росс Тура» застряли порядка 15 миллионов рублей, предназначенных операторам. Всего через центр было оформлено более 10 тысяч путевок на октябрь. Примечательно, что больше всего офисов у компании было открыто именно в Екатеринбурге и значит число пострадавших здесь может быть выше, чем в среднем по стране. Компания должна будет вернуть деньги операторам, чьи туры были проданы через ее офисы. Тем, кто сейчас находятся на отдыхе, волноваться не стоит, так как их обслуживание и проживание в отелях уже оплачено. Проблемы коснутся лишь тех, кто уже приобрел путевки, но еще находится дома.