Сразу несколько крупных аэропортов страны могут сменить названия

По мнению министра, воздушные гавани стоит назвать в честь местных исторических личностей — классиков литературы, полководцев, художников и государственных деятелей. По словам министра, международные аэропорты заслуживают более благозвучных названий. Ведь сейчас большинство из них носят имена утраченных сел и деревень. Среди вариантов для переименований — фамилии известных писателей и художников. Так, Питерскский хаб можно назвать в честь Достоевского или Пушкина, Пермский и Екатеринбургский — в честь Василия Татищева, отца-основателя многих уральских городов-заводов. Холдинг «Аэропорты регионов», который управляет в том числе и местным Кольцово, идею поддержал.