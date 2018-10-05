Сразу несколько крупных аэропортов страны могут сменить названия

Такую идею поддержал министр культуры Владимир Мединский

По мнению министра, воздушные гавани стоит назвать в честь местных исторических личностей — классиков литературы, полководцев, художников и государственных деятелей. По словам министра, международные аэропорты заслуживают более благозвучных названий. Ведь сейчас большинство из них носят имена утраченных сел и деревень. Среди вариантов для переименований — фамилии известных писателей и художников. Так, Питерскский хаб можно назвать в честь Достоевского или Пушкина, Пермский и Екатеринбургский — в честь Василия Татищева, отца-основателя многих уральских городов-заводов. Холдинг «Аэропорты регионов», который управляет в том числе и местным Кольцово, идею поддержал.

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