Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма на Ганиной яме

Причиной пожара в одном из храмов монастырского комплекса «Ганина яма», о котором ГНЕ рассказывали накануне, стал поджог. Полиция задержала подозреваемого. Мужчина уже дал признательные показания. Примечательно, что преступник сам явился в полицию. Но не для того, чтобы раскаяться и написать явку с повинной. Мужчина заявил о том, что у него якобы пропали личные документы. Полицейских насторожила его история, они стали выяснять обстоятельства заявленной им пропажи и поняли, что этот человек может быть причастен к поджогу. Его задержали, и на допросе мужчина сознался не только в том, что подпалил храм, но и в хищении денег из ящика для пожертвований. Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают мотив этого дикого поступка.