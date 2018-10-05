Подвал дома на улице Химмаше два месяца топят нечистоты

В неравный бой с сыростью и зловонием вступили жители дома на Химмаше

Уже два месяца подвал многоквартирника на Торговой затоплен нечистотами, и лучшее, что могут предложить его жильцам коммунальщики — открыть двери нараспашку. В гости к обитателям дома с подвалом-болотом отправился Городской дозор. Кого именно должны «благодарить» жильцы за свои страдания?

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Подвал дома на улице Химмаше два месяца топят нечистоты