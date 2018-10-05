Начальник ОБЭП оказался на скамье подсудимых

На скамье подсудимых Ленинского суда оказался высокопоставленный полицейский. Начальник отдела экономической безопасности Эдуард Воронин был задержан после серии обысков, которые провели на его рабочем месте и в квартире. Суд вынес решение об аресте майора на два месяца. Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. По предварительной информации речь идет о взятке от лиц, занимавшихся игорным бизнесом. Кроме того, вчера в Москве были задержаны два бывших начальника ГУ МВД Свердловской области. Следственные действия могут проводиться в рамках раскрытия одного и того же преступления двухлетней давности. Тогда сотрудники отдела по противодействию коррупции вымогали взятку в размере миллиона рублей у представителя одной из букмекерских контор.