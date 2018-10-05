Художники обновляют храм Большой Златоуст

Храм «Большой Златоуст», расположенный рядом со станцией метро «Площадь 1905 года» переживает обновление, которое продлится целый год, до следующей осени. Хотя храм восстановили всего пять лет назад, золотые купола уже требуют подновления. Кроме того, только сейчас приход взялся за роспись стен и купола внутри храма: предыдущие годы интерьер был лаконично-белым. Роман Сумин увидел, как под небом голубым появляется грозный лик Вседержителя.