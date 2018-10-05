Художники обновляют храм Большой Златоуст

Приход взялся за роспись стен и купола внутри храма

Храм «Большой Златоуст», расположенный рядом со станцией метро «Площадь 1905 года» переживает обновление, которое продлится целый год, до следующей осени. Хотя храм восстановили всего пять лет назад, золотые купола уже требуют подновления. Кроме того, только сейчас приход взялся за роспись стен и купола внутри храма: предыдущие годы интерьер был лаконично-белым. Роман Сумин увидел, как под небом голубым появляется грозный лик Вседержителя.

Также в разделе Дела духовные

Сюрприз для паломников: Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье отреставрировали
26.09.2018
Сюрприз для паломников: Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье отреставрировали
В Екатеринбург привезли мощи Спиридона Тримифунтского
31.08.2018
В Екатеринбург привезли мощи Спиридона Тримифунтского
В Кольцово встретили патриарха Кирилла
13.07.2018
В Кольцово встретили патриарха Кирилла
Бывший хлебозавод на ВИЗе вновь стал храмом
13.09.2018
Бывший хлебозавод на ВИЗе вновь стал храмом
Вчера
Художники обновляют храм Большой Златоуст