«Грязные вопросы»: коммунальщики обсудили с горожанами мусорную реформу

Скоро в квитанциях оплаты коммунальных услуг будет на одну строчку больше. Прямо сейчас в нашем городе выясняют, сколько именно может стоить транспортировка отходов от мусорки во дворе до полигона. Коммунальщики объясняют представителям ТСЖ и управляющих компаний: как это будет устроено? И почему вообще считать вдруг решили по душам, а не по квадратным метрам, как сейчас?