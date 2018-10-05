«Грязные вопросы»: коммунальщики обсудили с горожанами мусорную реформу

Скоро горожане станут отдельно платить за вывоз мусора

Скоро в квитанциях оплаты коммунальных услуг будет на одну строчку больше. Прямо сейчас в нашем городе выясняют, сколько именно может стоить транспортировка отходов от мусорки во дворе до полигона. Коммунальщики объясняют представителям ТСЖ и управляющих компаний: как это будет устроено? И почему вообще считать вдруг решили по душам, а не по квадратным метрам, как сейчас?

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