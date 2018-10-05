Громкая отставка в мэрии: замглавы администрации Алексей Белышев покинул пост

Чиновник отвечал за вопросы капитального строительства и землепользования в городе. Чиновник пояснил, что это — его собственное решение. Мол, он остался недоволен другой отставкой — накануне своего поста лишился начальник городской главархитектуры. По словам Белышева, это ключевое решение с ним никто не согласовал. Напомним, Алексей Белышев работал в мэрии с 2014 года. Он возглавлял департамент архитектуры и градостроительства, а с января 2016 года занял пост вице-мэра. До этого он много лет трудился в строительной отрасли. Это уже не первое кадровое изменение в городской власти. Накануне со своих постов ушли начальники районных администраций — Сергей Нырков покинул пост главы Верх-Исетского района, а Вячеслав Трапезников — Орджоникидзевского.