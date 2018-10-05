Единственный шанс на жизнь: врачи ОДКБ спасли женщину с огромной аневризмой

Не ради увековечивания собственного имени, а ради здоровья пациентов трудятся врачи, в том числе и областной клинической больницы номер 1. Там провели уникальную операцию, но это был единственно возможный случай спасти женщину с аневризмом головного мозга. Подбираться к очагу в голове пришлось через прокол в бедре. Долгим был и путь установки диагноза. Почему не сразу медики разглядели причину — знает Надежда Кречетова.