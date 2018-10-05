Бандитский Екатеринбург: подробности нападения на клиента банка

Вооруженные грабители похитили сумку с пятью миллионами рублей

В самое оживленное время дня на пороге банка неизвестные ограбили мужчину. Стреляли без предупреждения и уже ранив, отобрали сумку, в которой пострадавший нес пять миллионов рублей. Нападение, безусловно, спланированное. Грабители явно знали о крупной сумме, которую будут доставлять в банк и о том, что на первом этаже финансового учреждения нет охраны.

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Бандитский Екатеринбург: подробности нападения на клиента банка