Бандитский Екатеринбург: подробности нападения на клиента банка

В самое оживленное время дня на пороге банка неизвестные ограбили мужчину. Стреляли без предупреждения и уже ранив, отобрали сумку, в которой пострадавший нес пять миллионов рублей. Нападение, безусловно, спланированное. Грабители явно знали о крупной сумме, которую будут доставлять в банк и о том, что на первом этаже финансового учреждения нет охраны.