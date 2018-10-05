17 лет в мужском коллективе: как работает женщина-трудовик

Сперва ее коллегами были заводчане, также исключительно мужчины

Лучше любых благодарностей — ровные табуретки и прочные скалки. Это для Марины Михайловны Бессоновой — учителя труда. 17 лет она исключительно в мужском коллективе рассказывает как стучать, выжигать и работать напильником. Сперва ее коллегами были заводчане, также исключительно мужчины. Но и школьники доказали, что готовы показать свою силу и в любой момент прийти на помощь Марине Михайловне.

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