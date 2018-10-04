Вдохнули новую жизнь: горожанам представили проект обновленной «Зеленой рощи»

Там появится резиновое покрытие спортивных площадок, зона для малышей с песочницей и городком. Мэрия Екатеринбурга провела конкурс концепций зоны отдыха, в котором победил петербургский архитектор Александр Мельниченко. По его проекту в «Зеленой Роще» должен появиться небольшой парковый городок. Детские площадки в виде беседок со скалодромом, качелями, подвесными сетками и горками. В центре парка появятся искусственные холмы, многоярусные скамейки, велосипедные и пешеходные дорожки.