Вдохнули новую жизнь: горожанам представили проект обновленной «Зеленой рощи»

Уже несколько месяцев в парке стоит забор: стройка там намечается особая

Там появится резиновое покрытие спортивных площадок, зона для малышей с песочницей и городком. Мэрия Екатеринбурга провела конкурс концепций зоны отдыха, в котором победил петербургский архитектор Александр Мельниченко. По его проекту в «Зеленой Роще» должен появиться небольшой парковый городок. Детские площадки в виде беседок со скалодромом, качелями, подвесными сетками и горками. В центре парка появятся искусственные холмы, многоярусные скамейки, велосипедные и пешеходные дорожки.

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Вдохнули новую жизнь: горожанам представили проект обновленной «Зеленой рощи»