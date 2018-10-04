В Ленинском районе закончили реставрацию культурного центра «Дружба»

Здание изначально строили для кинотеатра, но оно сразу полюбилось творческим коллективам района. Здесь стали показывать различные постановки. В начале этого лета в Дружбе начали реконструкцию. За четыре месяца существенно расширили сцену и установили новое световое и звуковое оборудование. Теперь здесь смогут развернуться и театральные постановки. В ближайшее время в культурно-досуговом центре ждут актеров из Казани и новогоднее шоу от Коляда-театра.