В Ленинском районе закончили реставрацию культурного центра «Дружба»

Обновленное здание открыли большим концертом

Здание изначально строили для кинотеатра, но оно сразу полюбилось творческим коллективам района. Здесь стали показывать различные постановки. В начале этого лета в Дружбе начали реконструкцию. За четыре месяца существенно расширили сцену и установили новое световое и звуковое оборудование. Теперь здесь смогут развернуться и театральные постановки. В ближайшее время в культурно-досуговом центре ждут актеров из Казани и новогоднее шоу от Коляда-театра.

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В Ленинском районе закончили реставрацию культурного центра «Дружба»