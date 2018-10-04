Тагильчанин, осужденный за сувенир из Перу, может выйти на свободу

Эта история прогремела на всю страну этим летом. 34-летний тагильчанин поехал в Перу, чтобы вылечить больной позвоночник. В качестве лекарства он принимал местный напиток айауяска — его изготавливают из местной лианы. Чтобы продолжить терапию дома — и вылечить мать — молодой человек взял с собой две бутылки зелья. Однако, в Шереметьево его задержали — по версии следствия, в бутылке Максим провозил полкилограмма наркотического вещества. За контрабанду в особо крупных размерах тагильчанина приговорили к 11 годам заключения. В тюрьме он отметил и юбилей — 35 лет. Теперь близкие верят, что вскоре Максим отметит с ними сразу два праздника — день рождения и Новый год.