Пожар на Ганиной Яме: огнем серьезно поврежден один из главных храмов комплекса

ЧП в монастырском комплексе «Ганина яма». Один из центральных храмов — храм Святых Царственных Страстотерпцев вспыхнул в половине второго ночи. Монахи едва успели вынести из него иконы и церковную утварь. В тушении принимала участие целая рота пожарных и 16 спецавтомобилей. Очаг располагался в подвале храма и огонь успел добраться до кровли.