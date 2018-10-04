Пожар на Ганиной Яме: огнем серьезно поврежден один из главных храмов комплекса

Монахи едва успели вынести из него иконы и церковную утварь

ЧП в монастырском комплексе «Ганина яма». Один из центральных храмов — храм Святых Царственных Страстотерпцев вспыхнул в половине второго ночи. Монахи едва успели вынести из него иконы и церковную утварь. В тушении принимала участие целая рота пожарных и 16 спецавтомобилей. Очаг располагался в подвале храма и огонь успел добраться до кровли.

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Пожар на Ганиной Яме: огнем серьезно поврежден один из главных храмов комплекса