Администрация готовит первые штрафы за неоплату парковок

Эпопея сроком в 4 года с урегулированием всех правовых тонкостей и коллизий, связанных с выписыванием штрафов за неоплаченную парковку в центре города, закончена. Теперь неоплаченная услуга чревата штрафом от одной до трех тысяч рублей. Важно: квитанции будет выписывать именно Администрация муниципалитета, и предъявлять претензии в случае несогласия нужно будет тоже туда.