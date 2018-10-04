Эпопея сроком в 4 года с урегулированием всех правовых тонкостей и коллизий, связанных с выписыванием штрафов за неоплаченную парковку в центре города, закончена. Теперь неоплаченная услуга чревата штрафом от одной до трех тысяч рублей. Важно: квитанции будет выписывать именно Администрация муниципалитета, и предъявлять претензии в случае несогласия нужно будет тоже туда.
Администрация готовит первые штрафы за неоплату парковок
Парковочные места в центре города перестали быть бесплатными
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27.07.2018
Вчера
Администрация готовит первые штрафы за неоплату парковок