Администрация готовит первые штрафы за неоплату парковок

Парковочные места в центре города перестали быть бесплатными

Эпопея сроком в 4 года с урегулированием всех правовых тонкостей и коллизий, связанных с выписыванием штрафов за неоплаченную парковку в центре города, закончена. Теперь неоплаченная услуга чревата штрафом от одной до трех тысяч рублей. Важно: квитанции будет выписывать именно Администрация муниципалитета, и предъявлять претензии в случае несогласия нужно будет тоже туда.

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Администрация готовит первые штрафы за неоплату парковок