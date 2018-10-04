Многодетная пара из Березовского помогает детям из чужих семей

Семья из пригорода Екатеринбурга затеяла доброе дело — помогать другим семьям — многодетным и тем, в которых есть дети с инвалидностью. Со временем иницитива выросла в довольно заметный социальный проект и даже получила государственный грант. Среди учеников и собственные дети Смирновых, они сами многодетные родители. Поэтому хотели создать общественную организацию, которая будет помогать таким же, как они сами.