Многодетная пара из Березовского помогает детям из чужих семей

Супруги открыли частный досуговый центр и «лавку добра»

Семья из пригорода Екатеринбурга затеяла доброе дело — помогать другим семьям — многодетным и тем, в которых есть дети с инвалидностью. Со временем иницитива выросла в довольно заметный социальный проект и даже получила государственный грант. Среди учеников и собственные дети Смирновых, они сами многодетные родители. Поэтому хотели создать общественную организацию, которая будет помогать таким же, как они сами.

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Многодетная пара из Березовского помогает детям из чужих семей