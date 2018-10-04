Михаил Бородин уходит с поста главы областного МВД

По признанию экс-начальника свердловской полиции, первые годы на службе выдались особенно трудными. Михаил Бородин брал на контроль расследование аварии, где пострадал губернатор Мишарин, и лично выезжал на место. Еще одним из резонансных дел эпохи генерала Бородина стало расследование стычки в поселке Сагра. Семь лет назад там случилась перестрелка между местными жителями и приезжими. Вспомнил Бородин уголовное дело в отношении сотрудников фонда «Город без наркотиков», где незаконно удерживали наркозависимых против их воли. Но несмотря на то, что свою работу на Урале генерал-лейтенант полиции считает успешной, он жалеет, что до перевода не успел закончить всех дел.