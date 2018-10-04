Десятки тысяч россиян не могут улететь на отдых в Турцию

Деньги застряли на счетах центра бронирования

Билеты в лето больше не действительны. Аэропорт Кольцово отказался обслуживать рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines. Ее самолеты летали из Екатеринбурга в Турцию. Такое решение в Кольцово объяснили большой задолженностью перевозчика. Впрочем, оказалось, это не единственное препятствие для горожан. Другие екатеринбуржцы не смогли вылететь на отдых из-за неоплаченных путевок. Деньги застряли на счетах центра бронирования РоссТур. По информации турагентов, из-за проблем компании без отдыха остались десятки тысяч россиян. В офис РоссТура в Екатеринбурге накануне съехались представители городских турагентств, они требовали оплатить туры клиентов. Но там в ситуации винят турецких коллег — мол потребовали платить не рублями, а долларами. Курс же снова вырос. Впрочем, туристам там все же обещают помочь.

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Десятки тысяч россиян не могут улететь на отдых в Турцию