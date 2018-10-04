Банк требует выплатить кредит за некупленный телевизор

Женщина осталась с непогашенным кредитом, без бытовой техники и денег

Банк, отказавший девушке в заемных средствах, в итоге дал кредит, когда она его уже не ждала. По крайней мере так ситуацию покупательнице описал представитель магазина. И теперь женщина должна банку деньги. Оказалось, деньги банк все же перечислил на счет магазина. Правда, к тому времени покупательница уже приобрела телевизор в другом месте. На требования вернуть деньги магазин отвечал только обещаниями. А уже подошел срок первого платежа по кредиту. Покупательница выставила коммерсантам претензию. Но внятного ответа до сих пор не получила.

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Банк требует выплатить кредит за некупленный телевизор