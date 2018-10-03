В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи

Некоторыми картинами любезно поделилась испанская королевская семья

Серую осень разбавят яркие краски сюрреалистов — в Екатеринбург из солнечной Испании прибыла выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи. Некоторыми картинами любезно поделилась королевская семья, в чьих запасниках хранились шедевры. И в этом была главная задача организаторов — договориться с Его величеством. Экспозиция составлена с королевским размахом, включает уникальные работы испанских художников и все человеческие пороки. К чем нужно быть готовым посетителям?

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