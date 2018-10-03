Улицы Уралмаша превратились в декорации фильма ужасов из-за порыва трубы

Из-за лопнувшей трубы улицы окутал густой туман

Горячая вода затопила дороги, парковки и даже киоски. Под воду ушли также газоны и тротуары. Из-за плотного тумана водители были вынуждены снизить скорость и включить «аварийку». Коммунальщики среагировали быстро — поврежденный участок перекрыли и начали откачивать воду с дорог. Но пострадали не только водители — четыре жилых дома и два детских сада остались без горячей воды. Последствия коммунальной аварии пришлось устранять весь день.

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