Улицы Уралмаша превратились в декорации фильма ужасов из-за порыва трубы

Горячая вода затопила дороги, парковки и даже киоски. Под воду ушли также газоны и тротуары. Из-за плотного тумана водители были вынуждены снизить скорость и включить «аварийку». Коммунальщики среагировали быстро — поврежденный участок перекрыли и начали откачивать воду с дорог. Но пострадали не только водители — четыре жилых дома и два детских сада остались без горячей воды. Последствия коммунальной аварии пришлось устранять весь день.