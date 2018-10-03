Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в полицию

Спецоперацию провели в отделе экономической безопасности МВД

С недружественным визитом силовики нагрянули в полдевятого утра. СМИ тут же сообщили о задержании бывшего начальника управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Олега Курача. Но в полиции эту информацию не подтвердили. Неизвестны пока и мотивы обысков. Ясно лишь то, что они проходили в рамках уголовного дела, возбужденного ранее.

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