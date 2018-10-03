Путь длиною в шесть лет: велосипедист снял видеоролик о меняющемся Екатеринбурге

Екатеринбуржец удивил интернет фильмом, который снимал по пути на работу. Видео состоит из съемок с экшн-камеры. Кадры были сделаны в одних и тех же местах, но в разные годы. Так что фильм позволяет увидеть, как меняется Екатеринбург. Путевые заметки Олег снимал на одном и том же маршруте: Главпочтамт — Центральный стадион. Этой дорогой он много лет ездит на велосипеде на работу. На кадрах видно, как в городе вырастают новые здания и меняются времена года. И как реконструируют стадион к Чемпионату мира. Ролик уже набрал в интернете сотни «лайков»