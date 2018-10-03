Прокуратура требует от городской администрации убрать мусор с улиц

Ведомство разбирается в ситуации с вывозом отходов из частного сектора

Большую проверку в городской администрации проведут специалисты Роспотребнадзора. Ведомство будет разбираться в ситуации с вывозом отходов из частного сектора. На этой неделе ГНЕ уже рассказывали вам, о том, какая ситуация сложилась в местах для сбора мусора возле частных домов, после вступления в силу нового федерального закона об уборке мусора. Предостережение руководителю Спецавтобазы и заместителю главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии уже направила прокуратура.

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Прокуратура требует от городской администрации убрать мусор с улиц