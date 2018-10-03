Нечистоты подступают: в Кольцово перестали чистить выгребную яму

Содержимое выгребных ям начинает распространяться под землей

Утонуть в собственных нечистотах вполне могут в этом доме. По словам возмущенных жителей, выгребные ямы не могут очистить уже 2-ю неделю. Яма заполнена почти под крышку. Она не переполняется лишь по тому, что излишки стекают под квартиры первого этажа. От постоянной сырости пол уже ходит ходуном. Не ровен час – и дом просто подмоет.

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Нечистоты подступают: в Кольцово перестали чистить выгребную яму