Нечистоты подступают: в Кольцово перестали чистить выгребную яму

Утонуть в собственных нечистотах вполне могут в этом доме. По словам возмущенных жителей, выгребные ямы не могут очистить уже 2-ю неделю. Яма заполнена почти под крышку. Она не переполняется лишь по тому, что излишки стекают под квартиры первого этажа. От постоянной сырости пол уже ходит ходуном. Не ровен час – и дом просто подмоет.