Утонуть в собственных нечистотах вполне могут в этом доме. По словам возмущенных жителей, выгребные ямы не могут очистить уже 2-ю неделю. Яма заполнена почти под крышку. Она не переполняется лишь по тому, что излишки стекают под квартиры первого этажа. От постоянной сырости пол уже ходит ходуном. Не ровен час – и дом просто подмоет.
Нечистоты подступают: в Кольцово перестали чистить выгребную яму
Содержимое выгребных ям начинает распространяться под землей
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Нечистоты подступают: в Кольцово перестали чистить выгребную яму