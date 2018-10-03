На «Уралмашзаводе» устроили масштабные учения

На «Уралмашзаводе» устраняли последствия учебной ЧС. Сотрудники экстренных служб отрабатывали действия по спасению работников одного из цехов. В тренировке приняли участие и самые маленькие помощники спасателей — обладатели тончайшего обоняния — служебные спаниели. По легенде учений на производственных площадях произошел взрыв газопровода и обрушение кровли.