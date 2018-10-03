Компьютерный вирус украл миллиард рублей из банков

Воровство в режиме hi-tech. Редкий случай — полиции удалось вычислить и поймать практически всех участников огромной группировки хакеров. Киберпреступники орудовали в 15-ти регионах России. За несколько лет с помощью вредоносных программ им удалось похитить со счетов в различных банках больше одного миллиардов рублей. Один из участников преступного сообщества сегодня предстал перед Кировским судом, вместе с подельником, молодой человек сумел не только обобрать счета клиентов нескольких банков, но и получить доступ к компьютерной базе данных Екатеринбургского аэропорта «Кольцово».