Из-за загрязнения воды из реки у заповедника исчезла рыба

Экологическое бедствие в заповеднике «Денежкин камень». Сеть горных рек, окружающих уникальный природный памятник оказалась загрязнена кислотой и отходами выработки. Из рек исчезла вся рыба и продолжает гибнуть прочая речная фауна. Вода окрасилась в сине-зеленый цвет. Понять, кто именно испортил горные реки будет не так-то просто. Рядом находятся несколько действующих и уже законсервированных карьеров.