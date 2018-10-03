Из-за загрязнения воды из реки у заповедника исчезла рыба

Отходами выработки и кислотой загрязнены сразу несколько рек

Экологическое бедствие в заповеднике «Денежкин камень». Сеть горных рек, окружающих уникальный природный памятник оказалась загрязнена кислотой и отходами выработки. Из рек исчезла вся рыба и продолжает гибнуть прочая речная фауна. Вода окрасилась в сине-зеленый цвет. Понять, кто именно испортил горные реки будет не так-то просто. Рядом находятся несколько действующих и уже законсервированных карьеров.

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