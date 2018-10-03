Администрация города начала штрафовать водителей за неоплату парковки

Теперь автоинспекторы обязаны предоставлять в мэрию данные о нарушителях. Несмотря на то что паркоматы в городе стоят уже четыре года, до сих пор 60 процентов автомобилистов отказывались платить за места. Но штрафовать их чиновники не могли — ведь полицейские не предоставляли данные. Теперь же за неоплаченную парковку водителям грозит штраф — от одной до трех тысяч рублей. Уже в первый день действия поправок в городе насчитали несколько сотен нарушителей. По улицам курсирует специальный патрульный автомобиль. Всем водителям через какое-то время придут штрафы. Об изменениях автомобилистов предупреждали заранее, но, кажется, не все поверили.