В аэропорту Кольцово перестали объявлять имена опаздывающих пассажиров

Такие объявления каждый день помогали сотням человек по всему миру. Но этой осенью российские аэропорты стали отказываться от персональных приглашений. Теперь фамилии не объявляют и в Кольцово. В аэропорту объясняют: перемен потребовал федеральный закон, защищающий персональные данные. Мол, фамилию человека без его согласия разглашать никто не имеет права.