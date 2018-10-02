В аэропорту Кольцово перестали объявлять имена опаздывающих пассажиров

Дело не в занятости или капризах сотрудников — так велит закон

Такие объявления каждый день помогали сотням человек по всему миру. Но этой осенью российские аэропорты стали отказываться от персональных приглашений. Теперь фамилии не объявляют и в Кольцово. В аэропорту объясняют: перемен потребовал федеральный закон, защищающий персональные данные. Мол, фамилию человека без его согласия разглашать никто не имеет права.

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В аэропорту Кольцово перестали объявлять имена опаздывающих пассажиров