У молодой мамы хотят забрать ребенка из-за отказа от прививок

Из-за разногласий с медиками женщине пришлось даже сбегать из больницы

Сбегать из роддома Первоуральска пришлось молодой маме вместе с младенцем. Как утверждает, сама женщина дверь приемного покоя закрыли и насильно удерживали ее в мед. учреждении. Так что дедушке пришлось выбивать дверь. Так стремительно покинуть больницу женщине пришлось из-за того, что она не нашла общий язык с персоналам и отказалась делать прививки новорожденному. Теперь семья рискует попасть в списки неблагополучных — медики написали жалобу в соц. службу.

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