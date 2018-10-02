У молодой мамы хотят забрать ребенка из-за отказа от прививок

Сбегать из роддома Первоуральска пришлось молодой маме вместе с младенцем. Как утверждает, сама женщина дверь приемного покоя закрыли и насильно удерживали ее в мед. учреждении. Так что дедушке пришлось выбивать дверь. Так стремительно покинуть больницу женщине пришлось из-за того, что она не нашла общий язык с персоналам и отказалась делать прививки новорожденному. Теперь семья рискует попасть в списки неблагополучных — медики написали жалобу в соц. службу.