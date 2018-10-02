Совсем похудели: рекламщики вновь шокируют город своим креативом

Креатив или подсудное дело? Жители Юго-западного обсуждают и осуждают рекламные плакаты фитнес-клуба, на которых можно разглядеть матерное слово. Надпись на билборде заставила напрячь зрение, да и просто напрячься от наглости рекламщиков. Хотя сами организаторы провокационной акции дурного в рекламе, конечно не видят. Наоборот утверждают: этот текст, как калька, выявляет насколько испорчены сами горожане.