Совсем похудели: рекламщики вновь шокируют город своим креативом

На рекламных плакатах фитнес клуба разглядели матерное слово

Креатив или подсудное дело? Жители Юго-западного обсуждают и осуждают рекламные плакаты фитнес-клуба, на которых можно разглядеть матерное слово. Надпись на билборде заставила напрячь зрение, да и просто напрячься от наглости рекламщиков. Хотя сами организаторы провокационной акции дурного в рекламе, конечно не видят. Наоборот утверждают: этот текст, как калька, выявляет насколько испорчены сами горожане.

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