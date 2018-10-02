Прокуратура контролирует ход отопительного сезона

В октябрьском районе визит сотрудников в форме стал неожиданностью для работников коммунальных служб. Они заверили представителей надзорного ведомства в том, что серьезных препятствий для пуска тепла во все объекты нет. Тем не менее, порядка 80 домов до сих пор не подключены. В школе под номером 208, температуру радиаторов отопления в нескольких классах собственноручно проверила директор. Несмотря на полное отсутствие тепла, учебный процесс там решили не приостанавливать. Ограничились сокращением продолжительности уроков.