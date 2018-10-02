Прокуратура контролирует ход отопительного сезона

С проверкой в один из районов города отправились представители прокуратуры

В октябрьском районе визит сотрудников в форме стал неожиданностью для работников коммунальных служб. Они заверили представителей надзорного ведомства в том, что серьезных препятствий для пуска тепла во все объекты нет. Тем не менее, порядка 80 домов до сих пор не подключены. В школе под номером 208, температуру радиаторов отопления в нескольких классах собственноручно проверила директор. Несмотря на полное отсутствие тепла, учебный процесс там решили не приостанавливать. Ограничились сокращением продолжительности уроков.

Также в разделе ЖКХ

Горячий гейзер: из-под земли на Юго-Западе забил фонтан
25.09.2018
Горячий гейзер: из-под земли на Юго-Западе забил фонтан
Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества
26.09.2018
Из-за скачков напряжения в поселке Бобровском жители остались без электричества
Ночь фонтанов: запуск тепла в Екатеринбурге начался с аварий
18.09.2018
Ночь фонтанов: запуск тепла в Екатеринбурге начался с аварий
Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления
28.09.2018
Тепло на проводе: в Свердловской области заработали горячие линии по запуску отопления
Вчера
Прокуратура контролирует ход отопительного сезона