Потерял сознание: из-за плохого самочувствия пенсионер устроил лобовое ДТП

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган случилось ДТП, в котором пострадали сразу 4 человека, в том числе два ребёнка. Одному из участников аварии, водителю 67 лет стало плохо во время движения, из-за чего он не справился с управлением и протаранил авто с детьми. При этом, как все было, пенсионер не помнит. Сам пенсионер травм не получил, а вот пассажирам и водителю легковушки повезло меньше. Взрослых увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Детей же с места аварии доставили вертолётом. К счастью, никто из ребят серьёзно не пострадал, так как в момент ДТП они находились в автокреслах. Пенсионер возвращался в Екатеринбург из Каменска-Уральского, где навещал родную мать. По словам родственников, причиной плохого самочувствия водителя могла стать недавно перенесённая операция. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.