Фильмы о проведении ЭКСПО в Екатеринбурге стали победителями фестиваля кино в Каннах

Всего на конкурс было отправлено больше тысячи работ из 45 стран. За главную награду фестиваля также боролись Агентства по туризму Каталонии и острова Тенерифе, Мюнхенский комитет и бюро по развитию туризма Валенсии. Ролики предваряли выступления членов российского заявочного комитета перед делегатами Международного Бюро Выставок. Их увидели почти в 170 странах. Ролики показывают Екатеринбург, рассказывают о его истории, промышленном и образовательном потенциале. Большой акцент сделан на проекте будущего ЭКСПО-парка, который раскинется на берегу Верх-Исетского пруда и возможно станет одной из самых крупных строек в современной России, если Екатеринбург будет выбран представителями стран-участниц МБВ в качестве места проведения всемирной выставки в 2025-м году. Результаты голосования станут известны уже в ноябре этого года.