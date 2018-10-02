Эпидемии не будет: ученики пятой гимназии возвращаются за парты после карантина

Однако, гимназия не единственное образовательное учреждение, которое попало «под удар». Списки больных серозным менингитов пополнили и другие школы Екатеринбурга. Всего зарегистрировано 73 случая. Но Роспотребнадзор подчеркивает — по сравнению с прошлым годом заболеваемость уменьшилась в 4 раза. Менингит имеет всего три основных симптома – это головная боль, температура и рвота. Чтобы защитить себя от инфекции врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещения, употреблять в пищу только кипяченую или бутилированную воду, тщательно обрабатывать фрукты и овощи, ополаскивая их кипятком. При купании в бассейне или ванне -не заглатывать воду, потому что инфекция часто передается через нее. На некоторое время лучше избегать посещения массовых мероприятий.