Екатеринбург начал отмечать День учителя

Учителей поздравляли в Горном университете. Там для них подготовили праздничный концерт, после которого почётных работников и ветеранов педагогического труда наградили грамотами. Не остались без поздравлений и молодые педагоги. Правда, они признались: трудятся совсем не ради похвал. Для них образование — призвание. Многие мечтали учить с самого детства. Причём, ученикам передают не только знания из школьной программы, но и житейский опыт. Ведь то, каким вырастет молодое поколение, во многом зависит от школы.