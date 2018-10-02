Екатеринбург начал отмечать День учителя

Несмотря на то что сам праздник 5 октября, поздравления педагоги получают уже сегодня

Учителей поздравляли в Горном университете. Там для них подготовили праздничный концерт, после которого почётных работников и ветеранов педагогического труда наградили грамотами. Не остались без поздравлений и молодые педагоги. Правда, они признались: трудятся совсем не ради похвал. Для них образование — призвание. Многие мечтали учить с самого детства. Причём, ученикам передают не только знания из школьной программы, но и житейский опыт. Ведь то, каким вырастет молодое поколение, во многом зависит от школы.

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