Житель Асбеста нашел в куче мусора секретные документы МВД

Среди бумаг оказались материалы уголовных дел и персональные данные их фигурантов

В архивной документации мужчина разглядел несколько папок с грифом «секретно». Но признается — читать не стал. В отделе полиции заверили, что о находке знают и сейчас пытаются разобраться в ситуации. По одной из версий, ценный архив мог выбросить бывший сотрудник МВД Асбеста, в отместку за увольнение несколько лет назад. Впрочем, прежде чем искать виноватого, сыщикам нужно установить подлинность документов.

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Житель Асбеста нашел в куче мусора секретные документы МВД