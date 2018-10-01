Тест-драйв огорода: дачники дегустируют овощи в тепличном хозяйстве

В отличие от грунта в садовых товариществах, питательный раствор позволяет растениям плодоносить круглый год. Свежую зелень и овощи местного производства теперь можно будет купить даже зимой. О таких грядках они могут только мечтать — шутят садоводы. Одна теплица здесь больше, чем целый огород. В тепличное хозяйство пенсионеров позвали на тест-драйв — сравнить, с чьей грядки урожай вкуснее.