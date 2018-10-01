Спасатели и волонтеры отправились на ликвидацию учебного ЧП в Нижние Серги

Но условия максимально приближены к реальным

Люди кричат под завалами и ждут помощи на дне карьера — легенда учений у спасателей напоминает сценарий фильма-катастрофы. Но условия максимально приближены к реальным: спасать пострадавших приходится под проливным дожем несколько суток подряд. Плечом к плечу с сотрудниками МЧС школьники. В поле под Нижними Сергами спасатели отрабатывают чрезвычайные ситуации. Обстановка настолько напряженная, что у нашей съемочной группы также произошла нештатная ситуация

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Спасатели и волонтеры отправились на ликвидацию учебного ЧП в Нижние Серги