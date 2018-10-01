Выехать из собственной квартиры придется отцу одиночке с двумя детьми. Банк выселяет семью из-за огромной просрочки по кредиту. После смерти жены мужчина не смог найти деньги, чтобы продолжать выплачивать ипотеку. За три года долг накопился серьезный, банк подал в суд и теперь семейство дожидается его решения. Поступят
Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке
После смерти жены мужчина не смог выплатить ипотечный кредит
Выехать из собственной квартиры придется отцу одиночке с двумя детьми. Банк выселяет семью из-за огромной просрочки по кредиту. После смерти жены мужчина не смог найти деньги, чтобы продолжать выплачивать ипотеку. За три года долг накопился серьезный, банк подал в суд и теперь семейство дожидается его решения. Поступят
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понедельник 01 Октября 2018
Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке