Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке

Выехать из собственной квартиры придется отцу одиночке с двумя детьми. Банк выселяет семью из-за огромной просрочки по кредиту. После смерти жены мужчина не смог найти деньги, чтобы продолжать выплачивать ипотеку. За три года долг накопился серьезный, банк подал в суд и теперь семейство дожидается его решения. Поступят по-человечески или по закону?