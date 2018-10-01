Неподъемная ситуация: в 16-этажке на Билимбаевской неделю не работает лифт

Жители верхних этажей стараются как можно реже выходить из дома

Жители 16-этажки на Билимбаевской могут стать претендентами на призовые места в забеге на «Высоцкий». Ежедневные кардио-тренировки им обеспечил сломанный лифт. Уже неделю жители верхних этажей стараются как можно реже выходить из дома. В подъезде повесили объявление о ремонте, но когда он закончится — никто не знает. С вопросами соседи идут к консьержу.

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понедельник 01 Октября 2018
Неподъемная ситуация: в 16-этажке на Билимбаевской неделю не работает лифт