Неподъемная ситуация: в 16-этажке на Билимбаевской неделю не работает лифт

Жители 16-этажки на Билимбаевской могут стать претендентами на призовые места в забеге на «Высоцкий». Ежедневные кардио-тренировки им обеспечил сломанный лифт. Уже неделю жители верхних этажей стараются как можно реже выходить из дома. В подъезде повесили объявление о ремонте, но когда он закончится — никто не знает. С вопросами соседи идут к консьержу.