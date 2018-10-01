Частный сектор завален отходами из-за буксующей мусорной реформы

Вслед за Челябинском проблемы с вывозом мусора начинаются в Екатеринбурге. Правда, пока трудности заметны только в частном секторе. Из-за буксующей мусорной реформы прежняя система сбора отходов перестала работать. Чтобы содержать свою территорию в чистоте, частникам придется самим заключать договоры со спецавтобазой.